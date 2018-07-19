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Арарат Мирзоян встретился с руководителем ПРООН Акимом Штайнером


Первый вице-премьер Правительства Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, посетил штаб-квартиру Программы развития Организации Объединённых Наций. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Он, в частности, встретился с руководителем Программы развития Организации Объединённых Наций Акимом Штайнером. Первый вице-премьер подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Программы развития Организации Объединённых Наций в контексте  дальнейших проектов. Стороны обсудили вопросы, связанные с программой реформ Правительства Армении и связанное с этим возможное оказание международной помощи. Также была затронута возможная поддержка со стороны Программы развития Организации Объединённых Наций в проведении внеочередных выборов в Армении.


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