СМИ: в Мехико экстренно приземлился лайнер компании Iberia
Airbus A340-642, принадлежащий испанской авиакомпании Iberia, совершил экстренную посадку в столице Мексики. Как сообщила в четверг на своем сайте газета El Heraldo, никто из 306 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал, передает Арменпресс.
Командир лайнера, следовавшего рейсом 6402 в Мадрид, запросил разрешение на посадку через несколько минут после вылета из аэропорта имени Бенито Хуареса в Мехико. Причиной этого стали проблемы, возникшие в механизме шасси. В течение 1,5 часа самолет кружил над Мехико, вырабатывая запас горючего, а затем благополучно совершил посадку.
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