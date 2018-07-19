СМИ: в Мехико экстренно приземлился лайнер компании Iberia

Airbus A340-642, принадлежащий испанской авиакомпании Iberia, совершил экстренную посадку в столице Мексики. Как сообщила в четверг на своем сайте газета El Heraldo, никто из 306 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал, передает Арменпресс.

Командир лайнера, следовавшего рейсом 6402 в Мадрид, запросил разрешение на посадку через несколько минут после вылета из аэропорта имени Бенито Хуареса в Мехико. Причиной этого стали проблемы, возникшие в механизме шасси. В течение 1,5 часа самолет кружил над Мехико, вырабатывая запас горючего, а затем благополучно совершил посадку.