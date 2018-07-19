ООН готова поддержать дальнейшее развитие Армении: Гуттереш

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян встретился 18-го июля в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствуя Мнацаканяна, Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш подчеркнул, что впечатлен революцией в Армении, последовавшими переменами и сказал, что ООН готова поддержать дальнейшее развитие Армении в важных для нее областях. Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян обозначил важность всестороннего сотрудничества с ООН и заинтересованность в этом нового правительства Армении.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил последние внутриполитические развития в Армении, отметив, что приоритеты нового правительства Армении четкие: провести, на основе мандата широкого народного доверия, реформы в системе правосудия, верховенства закона, социально-экономической области, в борьбе с коррупцией и пр.

В контексте организации внеочередных выборов, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил готовность нового правительства Армении тесно сотрудничать в этом вопросе с международными организациями, в том числе, с ООН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш подчеркнул, что и в этом вопросе Армения может положиться на опыт и поддержку ООН.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш обменялись мыслями о предстоящем в Армении саммите Франкофонии.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян подтвердил обязательства Армении в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отметив, что приоритетами армянской стороны являются статус и безопасность Арцаха.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул важность создания атмосферы, способствующей миру, сохранения режима прекращения огня и отказа от милитаристской риторики.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш обсудили вопросы сотрудничества, совместных шагов по его углублению и расширению.