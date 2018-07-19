Инфекционная больница «Норк» работает с нагрузкой, однако поводов для паники нет: Лиана Торосян

В связи с некоторым ростом кишечных инфекций, в эти дни инфекционная больница «Норк» работает с нагрузкой, однако поводов для паники нет. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике Министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян.

«Летний сезон, жара, способствуют росту кишечных инфекций, это закономерный процесс, в качестве примера можно привести случаи пищевой токсикоинфркции в детсаду «Гулливер»»,- сказала она.

Что касаетс общей статистики и конкретных случаев, то ситуация сейчас стабильная, нет тенденций ни к вспышке, ни к спаду. Ситуация такая же, как в конце июня. По ее словам, рост энтеровирусной инфекции наблюдается не только в Армении, но и в РФ, причем, больше завезенных случаев заболеваемости.

«Инфекционная больница «Норк» работает с нагрузкой, никто это не отрицает, сюда обращаются пациенты как из Еревана, так и со всей республики – это единственное специализированное медучреждение по этому профилю. поводов для паники нет – это обычный сезонный всплеск, с некоторыми особенностями, следуя определенным правилам, мы сможем снизить факторы риска. Кстати, 80% заболевших – дети, самые ранимые среди них – дети в возрасте 0-6 лет, надо строго следовать всем тем призывам и указаниям, которые делает Министерство здравоохранения Армении»,- сказала начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике Министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян.

По ее словам, заболеваемость рассматривается как следствие несоблюдения правил гигиены, как болезнь грязных рук. Важно правильно мыть фрукты, овощи, меньше и осторожнее пользоваться едой и напитками на улицах, не готовить еду впрок, правильно хранить еду в холодильнике – разделяя различные продукты и полуфабрикаты.

Другая проблема – купание в декоративных водоемах, что люди, особенно, дети, делают, несмотря на запреты, запрещающие таблички, разъяснительную работу. Важно, чтобы родите;и следили за этим.