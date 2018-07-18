Палата лордов парламента Великобритании ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС

Палата лордов парламента Соединенного Королевства 18 июля ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян со ссылкой на посольство Армении в Лондоне.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Соглашение ратифицировано Латвией, Литвой, Эстонией, Люксембургом, Болгарией и Польшей.

11 апреля Национальное Собрание Армении единогласно ратифицировало соглашение. 27 июня соглашение было также ратифицировано Нижней палатой парламента Румынии.

Палата общин Соединенного Королевства 11 июля одобрила Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, передав в Палату лордов для окончательной ратификации.