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Министр обороны Армении временного поверенного в делах Республики Польша


Министр обороны Армении Давид Тоноян 18 июля принял временного поверенного в делах Республики Польша в Республике Армения Марека Решуту и военного атташе подполковника Кшиштофа Миколаека по случаю аккредитации последнего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр поздравил с военного атташе с назначением и пожелал успехов в выполнении миссии.

В ходе встречи были обсуждены перспективы армяно-польского сотрудничества в сфере обороны. Особое внимание было уделено сотрудничеству в военно-технической сфере.


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