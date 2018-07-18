Никол Пашинян принял Франсуа Рошблуана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял бывшего депутата Национального Собрания Франции, председателя группы дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана.

Премьер-министр высоко оценил роль г-на Рошблуана в укреплении армяно-французских связей и поблагодарил за проармянскую деятельность, которую он проводит на протяжении многих лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, на днях Франсуа Рошблуан получил гражданство Республики Армения. Никол Пашинян вручил ему паспорт Республики Армения и выразил уверенность, что приобретение гражданства РА станет для него новым стимулом для дальнейшего укрепления связей с Арменией, армянским народом, и он станет чаще посещать нашу страну.

Франсуа Рошблуан поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и добавил, что рад получить паспорт Республики Армения, так как является другом армянского народа. Председатель группы дружбы Франция-Арцах сообщил, что это его 33-й визит в Армению и заверил, что продолжит активную деятельность по дальнейшему развитию и укреплению армяно-французских отношений.

Франсуа Рошблуан отметил, что весной он следил за внутриполитическими событиями в Армении, добавив, что мирный характер революции еще раз доказывает приверженность армянского народа к демократическим ценностям. Французский политик пожелал правительству во главе с Николом Пашиняном новых успехов и сообщил, что 19 июля он посетит Арцах.