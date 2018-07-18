Премьер-министр обсудил с международными экспертами вопросы реализации реформ в сфере правосудия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял экспертов Международного центра по вопросам правосудия в переходный период (ICTJ) и Правовой инициативы Фондов открытого общества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр отметил важность реализации системных реформ в системе правосудия и отметил, что правительство Армении предпринимает последовательные шаги в этом направлении. В частности, Никол Пашинян коснулся борьбы против коррупции, защиты прав человека, обеспечения независимости судебных органов, мероприятий по эффективному управлению, и добавил, что эти вопросы входят в число приоритетов правительства. В то же время Пашинян подчеркнул необходимость сотрудничества и обмена опытом с международными экспертами в области правосудия.

Эксперты представили премьер-министру опыт реформ в сфере правосудия на постреволюционных и переходных этапах в разных странах, а также свои наблюдения по происходящим в Армении событиям. Они отметили, что борьба возглавляемого Николом Пашиняном правительства против коррупции является типичной для переходного правосудия политикой. Эксперты выразили готовность тесно сотрудничать с армянскими партнерами и внести свой вклад в модернизацию системы правосудия нашей страны на этом переходном этапе.