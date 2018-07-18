В Бухаресте 17 июля состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Румынии. Армянскую делегацию возглавлял глава европейского департамента министерства иностранных дел Армении Гагик Галачян, румынскую - руководитель главного департамента политики по Восточному партнерству Адриана Станеску. В консультациях принял участие посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, w ходе консультаций был подробно обсужден широкий круг вопросов, в том числе политического, экономического, культурного диалога, а также шаги по развитию сотрудничества в различных сферах армяно-румынских отношений.

Армянская сторона поблагодарила румынские власти за заботливое отношение румынских властей к армянской общине и армянскому культурному наследию в Румынии.

Стороны коснулись перспектив расширения сотрудничества между Арменией и ЕС, Восточным партнерством и международными организациями.

Румынская сторона была проинформирована о последних внутриполитических событиях в Армении, важности ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Были затронуты и другие вопросы, связанные с региональной безопасностью.