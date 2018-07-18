Возбуждено уголовное дело на основе заявления экс-начальника полиции Армении Алика Саркисяна

Член парламента, бывший начальник полиции Армении Алик Саркисян направил в Следственный комитет заявление о том, что бывший губернатор Араратской области с 2012 года вымогал у него около 60 000 долларов США под угрозой утечки информации о клевете.

Как сообщает Арменпресс, во время предварительного следствия бывший губернатор дал разъяснение о том, что еще в 2008 году он дал Алику Саркисяну деньги на присуждение сыну его бывшего сотрудника должности в полиции. Бывший губернатор утверждает, что Саркисян взял деньги, но не смог реализовать договоренность, в конечном итоге не вернув деньги.

По сообщениям возбуждено уголовное дело, и в Специальном следственном комитете ведется следствие.

Следственный комитет не упомянул имя бывшего губернатора.