Азиатские индексы - 18-07-18
ТОКИО, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.43% и составил 22794.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1751.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.39% и составил 2787.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.23% и составил 28117.42 пункта.
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- 18:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-07-18
- 18:10 Президент назначил судей
- 18:09 Азиатские индексы - 18-07-18
- 18:07 Мушег Арутюнян назначен председателем суда первой инстанции общей юрисдикции Лорийской области
- 17:50 Предстоящие на 19 июля мероприятия
- 17:48 Первый заместитель министра обороны Грузии приняла новоназначенного военного атташе Армении
- 17:27 Председатель НС Армении принял члена Бундестага ФРГ А.Вайлера
- 17:21 Премьер-министр Армении принял знаменитого пловца Шаварша Карапетяна
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- 13:36 Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную хуситами из Йемена
- 13:23 Институт синхротронных исследований «КЕНДЛ» имеет важное значение для региона
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- 10:52 Госдепартамент: США и Россия сокращают свои ядерные арсеналы
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