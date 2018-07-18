Азиатские индексы - 18-07-18

ТОКИО, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.43% и составил 22794.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1751.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.39% и составил 2787.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.23% и составил 28117.42 пункта.