Мушег Арутюнян назначен председателем суда первой инстанции общей юрисдикции Лорийской области

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Мушега Арутюняна председателем суда первой инстанции общей юрисдикции Лорийской области на трехлетний срок. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.