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Мушег Арутюнян назначен председателем суда первой инстанции общей юрисдикции Лорийской области


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Мушега Арутюняна председателем суда первой инстанции общей юрисдикции Лорийской области на трехлетний срок. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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