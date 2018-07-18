Первый заместитель министра обороны Грузии приняла новоназначенного военного атташе Армении

Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани приняла новоназначенного военного атташе Армении в Грузии Тиграна Ованнисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии.

Замминистра поздравила военного атташе с его назначением, пожелав ему успехов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Арменией и Грузией в военной сфере. Лела Чиковани представила текущие реформы в министерстве обороны Грузии.