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Первый заместитель министра обороны Грузии приняла новоназначенного военного атташе Армении


Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани приняла новоназначенного военного атташе Армении в Грузии Тиграна Ованнисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии.

Замминистра поздравила военного атташе с его назначением, пожелав ему успехов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Арменией и Грузией в военной сфере. Лела Чиковани представила текущие реформы в министерстве обороны Грузии.




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