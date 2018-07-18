Премьер-министр Армении принял знаменитого пловца Шаварша Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял знаменитого пловца, Заслуженного мастера спорта СССР Шаварша Карапетяна.

“Я рад, что все чаще вижу Вас в Ереване, это наша вторая встреча за последние три месяца”, - сказал Никол Пашинян, выразив надежду, что отныне связь Шаварша Карапетяна с родиной будет крепче.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, со своей стороны, знаменитый пловец пожелал успехов возглавляемому премьер-министром Пашиняном правительству во благо Армении и армянского народа. “Мы хотим, чтобы победа, которую Вы одержали, стала победой всего армянского народа. Мы все хотим быть причастными к процветанию нашей родины”, - сказал Шаварш Карапетян, добавив, что в России много талантливых молодых людей, готовых стоять рядом с правительством Армении, вовлечься в систему управления и стать участниками развития Армении.

Никол Пашинян предложил передать данные этих людей в аппарат премьер-министра Армении, где будет обсуждаться каждое их заявление и будет дан соответствующий ответ.