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Премьер-министр Армении принял знаменитого пловца Шаварша Карапетяна


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял знаменитого пловца, Заслуженного мастера спорта СССР Шаварша Карапетяна.

Я рад, что все чаще вижу Вас в Ереване, это наша вторая встреча за последние три месяца”, - сказал Никол Пашинян, выразив надежду, что отныне связь Шаварша Карапетяна с родиной будет крепче.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, со своей стороны, знаменитый пловец пожелал успехов возглавляемому премьер-министром Пашиняном правительству во благо Армении и армянского народа. “Мы хотим, чтобы победа, которую Вы одержали, стала победой всего армянского народа. Мы все хотим быть причастными к процветанию нашей родины”, - сказал Шаварш Карапетян, добавив, что в России много талантливых молодых людей, готовых стоять рядом с правительством Армении, вовлечься в систему управления и стать участниками развития Армении.

Никол Пашинян предложил передать данные этих людей в аппарат премьер-министра Армении, где будет обсуждаться каждое их заявление и будет дан соответствующий ответ.




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