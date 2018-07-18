Трамп: Россия согласилась помочь в разрешении ситуации с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась помочь в разрешении ситуации с КНДР.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Россия согласилась помочь с КНДР, где отношения с нами очень хорошие и процесс идет вперед. Нет спешки, санкции остаются в силе! Большие выгоды и многообещающее будущее для КНДР в конце процесса", - написал он.

В понедельник 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Трампа и президента России Владимира Путина. После саммита президент рассказал в интервью телеканалу Fox News, что в ходе переговоров поднималась тема КНДР. "Мы говорили о том, что и как мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в Северной Корее", - заявил он.

12 июня по итогам переговоров на высшем уровне между США и КНДР в Сингапуре Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.