Российские пранкеры от имени Пашиняна позвонили Юнкеру и Могерини

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пригласили главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на шашлыки в Ереван и он согласился. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство РИА Новости.

Также они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Судя по содержанию разговоров, запись которых есть у РИА Новости, они состоялись вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром.

В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что «нам приходится вновь и вновь объяснять господину (президенту США Дональду. — Прим. ред.) Трампу, как устроен мир». «Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» – сказал Юнкер.

Пранкер также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют "шашлык"». Вован и Лексус предложили Юнекру приготовить шашлык на площади в Ереване и провести «своего рода митинг».

«Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этом году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность», — заявил Юнкер.

В свою очередь, Могерини в беседе с пранкерами говорила о необходимости для новых властей Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу лишь одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий.

«Конечно, нет. Нам следует действовать очень осторожно и избегать любого развития событий в этом направлении. При этом необходимо подчеркнуть, что Армения – это страна, которая имеет право делать свой выбор», – заявила Могерини.

Она добавила, что Брюссель не просит «о дружбе на исключительных условиях». «Мы знаем и мы считаем, что у вас могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и предпринимать соответствующие меры. Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера», – отметила Могерини, добавив, что это является необходимым условием для конструктивного партнерства.