В полицейского случайно выстрелил не Билян, а Григорян: заявление Павлика Манукяна

Член захватившей в июле 2016г. полк Патрульно-постовой службы Полиции Армении в Ереване группы «Сасна црер» – Павел Манукян – сегодня в суде заявил, что в полицейского, который скончался в больнице, случайно выстрелил не обвиняемый в убийстве Армен Билян, а Эдвард Григорян.

«Автором этого случайного выстрела, за который наказывают Армена Биляна, был мой любимый друг Эдвард Григорян», – заявил Павел Манукян.

Как передает «Арменпресс», Армену Биляну предъявлено обвинение за убийство несущего службу в полке сотрудника Полиции, помощника дежурного полка ППС, прапорщика Полиции Гагика Мкртчяна. Гагик Мкртчян, получивший тяжелое ранение 17 июля, в день захвата полка ППС, скончался в больнице 13 августа.

Кроме того, как сообщила Специальная следственная служба РА, Армен Билян с другими членами организованной группы разбили банкомат ЗАО «Акба-Кредит Агриколь банк», установленный в административном здании полка ППС, и похитили имеющуюся в нем достигающую особо крупных размеров сумму – более 14 млн. драмов РА.

Армену Биляну обвинение предъявлено по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218, пунктам 2, 3 и 11 части 2 статьи 104, пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238, пунктам 1 и 2 части 3 статьи 177 Уголовного кодекса РА.

П.Манукян отметил, что банкомат вскрыл Мхитар Аветисян.

Во время перерыва судебного заседания журналисты побеседовали с Мхитаром Аветисяном и Эдвардом Григоряном, которые недавно были выпущесны на свободу. Оба они опровергают слова Павла Манукяна.Дата следующего судебного заседания – 1-е августа.