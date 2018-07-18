Президент США Дональд Трамп ожидает "больших результатов" после саммита с лидером РФ Владимиром Путиным, который прошел в Хельсинки 16 июля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он написал в среду на своей странице в Twitter, отметив, что "хорошо поладил" с российским президентом, в то время как многие ненавистники хотели увидеть "боксерский поединок".

"Столь многим людям, занимающим высшие должности в разведке, понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки. Путин и я обсудили множество важных вопросов на нашей встрече. Мы хорошо поладили, что по-настоящему беспокоит многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский поединок. Большие результаты придут", - написал он.

Американский президент также отметил, что саммит в Хельсинки "в конечном итоге может оказаться даже более успешным", чем саммит НАТО, прошедший в Брюсселе ранее. "Из этой встречи выйдет много позитивных вещей", - добавил Трамп.