Комитет по предотвращению пыток Совета Европы опубликовал доклад о пытках, об атмосфере коррупции и безнаказанности в Азербайджане

Комитет по предотвращению пыток Совета Европы опубликовал доклад о своих визитах в Азербайджан в 2004, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 годах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт www.coe.int .

В докладе говорится, что, по впечатлениям, создавшимся в Комитете по предотврашению пыток Совета Европы, в Азербайджане остаются распространенными и эндемичными случаи применения пыток, физического воздействия со стороны ;полиции и других силовых структур, а в системе правоохранительных органов царят атмосфера коррупции и безнаказанности.

«Серьезной является проблема доступности адвоката для задержанных лиц, оповещения граждан должным образом, оказания медпомощи, получения сведений и пр»,- сказано в докладе.

В докладе говорится, что, несмотря на определенные реформы, строительство новых тюрем и ремонт старых, тюрьмы переполнены, в них нет нормальных условий содержания заключенных, условй оказания медпомощи, зарплаты сотругников ИТУ низкие, что мешает борьбе с коррупцией и шагам, направленным на предотвращение пыток.