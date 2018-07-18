Еврокомиссия представила защитные меры в связи с введением США пошлин на металлы

Еврокомиссия (ЕК) представила временные защитные меры в связи с введением США пошлин на металлы. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия объявляет временные защитные мер в отношении импорта ряда металлопродукции. Эти меры позволят решить проблему утечки стали из других стран на рынок ЕС в результате недавно введенных тарифов США", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что традиционный импорт металлопродукции при этом не пострадает. "Временные меры касаются 23 категорий товаров из стали и будут приняты в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут введены только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года", - поясняет ЕК.

Защитные меры будут применяться "в отношении всех стран, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в ЕС". "Учитывая тесные экономические связи между ЕС и странами Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), они также были освобождены от этих мер. Эти исключения совместимы как с двусторонними, так и с многосторонними обязательствами ЕС в рамках Всемирной торговой организации", - добавила ЕК.