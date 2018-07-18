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В резиденции президента Армении состоялась церемония присяги новоназначенных судей


Сегодня в резиденции президента Армении, в присутствии президента Армена Саркисяна,  состоялась церемония присяги новоназначенных судей:  судьи суда первой инстанции Лори  Арама Мкртчяна, судьи суда первой инстанции Гегаркуника   Армиды Восканян и судьи суда первой инстанции Ширака   Ивана Багманяна.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.  Президент Армении Армен Саркисян поздравил судей и пожелал им успехов в работе.


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