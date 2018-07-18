Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную хуситами из Йемена

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в среду баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") с территории Йемена. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета была сбита на подлете к городу Наджран на юге королевства.

14 июля ПВО королевства отразили аналогичную атаку близ Наджрана. По версии хуситов, ракета достигла цели - расположения саудовских бронетанковых войск.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь, в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.