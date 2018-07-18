Стать страной с современными технологиями: Президент Армении Армен Саркисян посетил Институт синхротронных исследований «КЕНДЛ»

Президент Армении Армен Саркисян посетил Институт синхротронных исследований «КЕНДЛ», где ознакомился с текущей деятельностью института и с программами по международному сотрудничеству. Армения должна стать страной, применяющей современные технологии, движущейся вперед, технологически развивающейся страной. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после посещения Института синхротронных исследований «КЕНДЛ»сказал президент Армении Армен Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян особо отметил роль образования в достижении указанных им целей.

Вторая важная веха – развитие науки, создание высоконаучных профессиональных кадров.

Президент Армении Армен Саркисян отметил, что многие достижения советских времен были утрачены, либо устарели и утратили свою значимость, а вот Институт синхротронных исследований «КЕНДЛ», созданный в 2000 году, впечатляет своими возможностями и достижениями.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Президент Армении Армен Саркисян посетил Институт синхротронных исследований «КЕНДЛ», где ознакомился с текущей деятельностью института и с программами по международному сотрудничеству. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В зале линейного ускорителя «АРЕАЛ» президента ознакомили с возможностями ускорителя, с экспериментальными исследованиями и пр.

Кроме того, президент Армении Армен Саркисян посетил

лаборатории сверхвысокого вакуума, точных измерений, сварки, инновационных материалов и сверхвысоких частот.

Затем президент Армении Армен Саркисян встретился с руководством и сотрудниками института, выслушал их мнения по поводу перспектив развития и пр.

Комитет по науке МОН РА совместно с институтом синхротронных исследований “КЕНДЛ” 18 июля 2018 года организует день открытых дверей в ИСИ “КЕНДЛ” для жителей и гостей Армении, представителей СМИ. Впервые перед широкой общественностью будут открыты двери исследовательских лабораторий радиофизики, лазерной техники, магнитных измерений, ультра-высоковакуумной техники, диффузионной пайки и сварки, новых материалов и микроприборов, экспериментальной биологии. Гостям будет представлен электронный ускоритель АРЕАЛ, который позволяет проводить современные исследования в области физики, биологии, медицины, материаловедения, химии и др.

В экспериментальных программах, проводимых на комплексе АРЕАЛ, участвуют научные коллективы из Ереванского государственного университета, Национального политехнического университета Армении, Национального аграрного университета Армении, Национальной научной лаборатории имени А. И. Алиханяна (ЕрФИ), Института молекулярной биологии НАН РА, Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна, Грузинского института металлургии и материаловедения им. Ф. Тавадзе и т. д.

Посетители ознакомятся с историей создания ИСИ “КЕНДЛ”, текущими исследовательскими работами, перспективами международного сотрудничества.

Приглашаются школьники и студенты, ученые и инженеры, все граждане республики, которых интересует нынешнее состояние и перспективы развития науки в Армении.

Двери института “КЕНДЛ” будут открыты с 10:00 до 16:00.