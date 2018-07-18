Министр намерен повысить общественный контроль над программой Север-Юг

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян ознакомился с ходом рабоы в рамках второго транша транспортного коридора Север-Юг на участке Аштарак-Талин. Как передает «Арменпресс», на встрече с группой официальных лиц, журналистов, представителей ОО он сказал, что целью данного визита является открытие новой страницы в осуществлении этой программы.

«Мы намерены сделать программу прозрачной, повысить общественный контроль над программой Север-Юг. Мы намерены вложить весь наш потенциал в осуществление этой программы»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

По поводу проблем в связи с многолетними злоупотреблениями в ходе строительства этой дороги министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян сказал, что не хочеы говорить – были ли хищения или нет, поскольку это не в его компетенции, этим занимаются соответствующие органы.

«Могу лишь сказать, что сделаю все, чтобы подобных правонарушений не было»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

По его словам, он готовится создать общественную площадку, с привлечением пфредставителей ОО, которые будут участвовать в оргпроцессах – кон курсах, проверках и пр.