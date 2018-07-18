Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-7 градусов


21-22 июля в большинстве областей республики, а 18-20 июля – в северных регионах по ночам и после полудня ожидаются дожди и грозы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, в субботу и воскресенье в отдельных местностях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в среду и четверг постепенно повысится на 5-7 градусов.

В Ереване вплоть до воскресенья столбик термометра в дневные часы будет колебаться в пределах 33-39 градусов тепла.


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