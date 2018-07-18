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Бако Саакян встретился с группой членов Союза воинов-освободителей Арцаха


Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 июля в рамках консультаций по внутри- и внешнеполитическим вопросам встретился с группой членов Союза воинов-освободителей Арцаха во главе с руководителем организации Самвелом Карапетяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.


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