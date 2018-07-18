ЕС выделил Армении 3 млн. евро на программу для интеграции сирийских армян

Европейский Союз выделит Армении 3 млн. евро на реализацию программы по интеграции сирийских армян и по обеспечению для них достойной жизни в стране. Как передает «Арменпресс», 18-го июля состоялся старт этой программы.

Целью программы «Повышение сопротивления сирийских армянам и местных жителей» является улучшение социально-экономической стабильности сирийских армян и местных жителей, а также укрепление институционального потенциала экономического роста Армении.

Министр диаспоры Мхитар Айрапетян заявил, что проблемы сирийских беженцев, прибывших в Армению, и, в особенности, сирийских армян находятся в центре внимания как его ведомства, так и многих иных государственных структур, и эффективная реализация программы позволит решить часть накопившихся проблем.



«Я убежден, что ситуация, сложившаяся в стране в результате «бархатной революции», позволит нынешнему правительству более эффективно реагировать на самые важные вопросы и, постоянно сотрудничая с различными структурами, решать все проблемы, в том числе, и проблемы сирийских армян», - заявил Мхитарян.

Глава делегации ЕС в Армении Свитальский заявил о том, что в Европейском Союзе понимают, что выделяют средства на очень важную и серьёзную цель.



«Надеюсь, что программа приведёт к достижению серьёзных результатов в деле интеграции сирийских армян в армянское общество. Программа направлена на повышение занятости и информированности сирийских армян, на решение их проблем со здоровьем и многое другое», - заявил Свитальский.

Программа продлится 3 года - с июля 2018 по июль 2021 года. Планируется, что благодаря программе 9000 сирийских армян получат информацию о существующих программах, будут улучшены социальные условия 1100 сирийских им местных армян, 720 гражданам программа позволит решить жилищные вопросы, 200 бизнесменов получат помощь для развития своих проектов при помощи лекций и создания планов, 360 учителей пройдут тренинги по оказанию первой психологической помощи.