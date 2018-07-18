Армен Саргсян, Левон Аронян и армянские шахматы: известный блогер Nas Daily опубликовал новый видеоматериал

Посетивший Армению известный блогер Nas Daily, который накануне рассказал об армянских фонтанчиках, на этот раз опубликовал новый видеоматериал «Как в Армении обучают детей», где рассказывает об уроках шахмат.

Как передает «Арменпресс», он пишет, что, благодаря системе обучения, Армения подает надежды, что каждый реженок сможет стать тем, кем он хочет.

В его видеоматериале снялись президент Армен ии Армен Саргсян, гроссмейстер Левон Аронян, множество играющих в шахматы детей. «Я был потрясен тем, что дети в Армении, наряду с математикой и другими науками, изучают в школе шахматы»,- сказал блогер, подчеркнув, что детей учат концентрироваться и развивать умственные способности.

Публикуя фото с Арменм Саргсяном, блогер пишет: «Многие политические деятели говорят лишь о политике, но президент Армении поражает тем, что решил, что лучше пошутить с бокалом 20-летнего коньяка. Невероятно! Благодарим за гостеприимство, г-н президент!».

Известный блогер Nas Daily, который имеет более 7 млн. подписчиков, представил накануне видеоролик об одной из достопримечательностей Армении – водных питьевых фонтанчиках.



Минутный ролик он назвал "Это страна бесплатной воды!" (This is The Land of Free Water!).

"Привет из новой страны, которую многие из вас возможно не знают: Армения! В свой первый день здесь я хочу поделиться с вами тем, что в Армении делают что-то не так, как все .. Особенно когда дело доходит до воды", - написал он в описании ролика.В своем ролике он отмечает, что по всей Армении можно найти сотни водных питьевых фонтанчиков. Он отмечает, что в Армении люди устанавливают их на собственные средства, в связи с чем в стране нет необходимости покупать бутилированную воду, тратить деньги на пластик. Люди могут пить воды вволю в любой точке Еревана."Можно гулять, пить и спокойно жить дальше. По-армянски это называется "пулпулак", а я называю это гениальной системой, чтобы сократить потребление пластика, средств и экономно расходовать воду", - говорит блогер в ролике.