Командование российской 102-й военной базы начало служебное расследование в связи с инцидентом в селе Паник

17 июля военнослужащие 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри, провели военную операцию возле административного района села Паник в регионе Артик. По поводу произошедшего в Панике командование военной базы начнет военное расследование. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал губернатор Ширака Карен Саруханян.

Следует отметить, что 18 июля губернатор принял заместителя командующего военной базой Алексея Полюховича.

«Во время встречи они сказали, что была форс-мажорная ситуация. От командования не было приказа. Они заверили, что в следующий раз такого не повторится и и попросили прощения перед жителями за произошедшее, отметив, что это первый подобный случай, заверяя, что виновные ответят», — сказал губернатор Ширака, подчеркнув, что армяно-российское межправительственное соглашение также предусматривает, что в случае таких мероприятий и учений необходимо заранее информировать губернатора провинции и местных жителей», — заявил Алексей Полюхович.

Учения вблизи села Паник сопровождались стрельбой и взрывами. Территория общины никогда ранее не служила полигоном для проведения учений, о проведении учений руководство военной базы официально не сообщало.

Арменуи Мхоян