Госдепартамент: США и Россия сокращают свои ядерные арсеналы

США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это подтвердил Госдепартамент, обнародовав во вторник справку о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов в соответствии с соглашением, вступившим в силу 5 февраля 2011 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ней отмечается, что Россия располагает 527 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) - и 1 тыс. 444 боезарядами на них. У США - 652 носителя и 1 тыс. 350 боеголовок.

В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ в России насчитывается 779, в США - 800. Данные приводятся по состоянию на 5 февраля 2018 года и отражают представленную сторонами статистику.