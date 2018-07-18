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Микаэл Арзуманян освобожден с должности заместителя главного военного инспектора


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна генерал-майор  Микаэл Арзуманян освобожден с должности заместителя главного военного инспектора, по собственному заявлению. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

7-го июля премьер-министр Армении срочно вызвал новоназначенного заместителя военного инспектора генерала Микаэла Арзуманяна. Ранее в сети появилось фото Микаэла Арзуманяна с членами инициативной группы, требующих отставки карабахского лидера Бако Саакяна.

 

"У премьера есть четкая позиция: никакой военный не имеет права заниматься политикой, в противном случае он будет строго наказан", — сказал пресс-секретарь главы армянского правительства.

Митинг с требованием отставки Саакяна должен пройти в Степанакерте сегодня. Члены инициативной группы заявили, что из поддерживает генерал Микаэл Арзуманян.

Группа «Арцахское  пробуждение» разместила в Facebook фото с подписью, что к  ним присоединился генерал Микаэл Арзуманян, который будет присутствовать на митинге против  президента  Арцаха Бако Саакяна.

Микаэл Арзуманянбыл назначен заместителем военного инспектора  РА 27 июня – решением премьер-министра Никола Пашиняна.


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