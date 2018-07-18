Новый председатель Комитета ГА РА хочет сделать Армению узнаваемой на карте мира

Новый председатель Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян, несмотря на молодость, имеет богатый опыт работы в авиации. Родилась в Ереване, затем переехала с родителями в Данию. С 19 лет работала в аэропорту Копенгагена, в службе регистрации пассажиров. Как передает «Арменпресс» с ее слов, она переводила докумен ты с русского, сопровождала детей, путешествующих без взрослых и пр.

После 4-летней работы на этой должности Татевик написала диплом на тему «Влияние правительства на аэропроты», в которой сравнила аэропорт Копенгагена с аэропортом «Звартноц».

«Тогда же познакомилась с бывшим начальником ГУГА РА Сергеем Аветисяном, до этого, в рамках моей программы, в Армению приехали около 30 студентов, тогда же я познакомилась с главным менеджером ЗАО «Армянские международные аэропорты» Марсело Венде. Затем я начала работать в группе «Момондо», здесь я приобрела опыт по организации продажи авиабилетов и пр»,- сказала она.

Новый председатель Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян приехала в Армению в сентябре, открыв инженерный офис одного из стартапов, связанных с авиацией в ИТ-отрасли.

«После революции я делала предложения членам нового правительства, желая поделиться своим опытом, но не предполагала, что буду здесь работать»,- сказала она. По ее словам, она не была уверена, что готова перейти из ИТ-отрасли в иную.

По ее словам, в авиации сейчас имеется много проблем, однако структура работает хорошо.

Первым шагом председателя Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян будет сделать Армению узнаваемой на карте мира, и, по ее мнению, наилучшим в этом аспекте будет пригласить в Армению известных блогеров, вторым шагом будет – убедить авиакомпании летать в Армению.

Новый председатель Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян владеет 4 языками: армянским, русским, английским, датским, понимает шведский и норвежский.

Новый председатель Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян готовится совершать перемены не ролько в авиации, но и в своем кабинете: она хочет больше цвета и яркости.