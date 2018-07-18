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Управделами аппарата премьер-министра Армении подал в отставку


Управделами аппарата премьер-министра Армении Геворг Аджемян подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Рад, что работал в хорошей команде. Выражаю поддержку нынешней исполнительной власти. Буду полезен ей в меру своих сил»,- пишет он.


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