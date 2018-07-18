Управделами аппарата премьер-министра Армении подал в отставку

Управделами аппарата премьер-министра Армении Геворг Аджемян подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Рад, что работал в хорошей команде. Выражаю поддержку нынешней исполнительной власти. Буду полезен ей в меру своих сил»,- пишет он.