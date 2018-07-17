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ЕЭК согласовала продлила срок переходных положений введения в действие технического регламента на табачную продукцию для Армении


Коллегия ЕЭК приняла решение по просьбе армянской стороны продлить на полгода – с 15 июля 2018 года по 15 января 2019 года – возможность для армянских предпринимателей производить и выпускать в обращение табачную продукцию на территории Армении в соответствии с ранее установленными национальными требованиями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, соответствующие изменения, касающиеся срока переходных положений введения в действие технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» для Республики Армения, внесены в решение Коллегии ЕЭК. Реализация решения избавит компании страны от финансовых потерь.




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