ЕЭК согласовала продлила срок переходных положений введения в действие технического регламента на табачную продукцию для Армении

Коллегия ЕЭК приняла решение по просьбе армянской стороны продлить на полгода – с 15 июля 2018 года по 15 января 2019 года – возможность для армянских предпринимателей производить и выпускать в обращение табачную продукцию на территории Армении в соответствии с ранее установленными национальными требованиями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, соответствующие изменения, касающиеся срока переходных положений введения в действие технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» для Республики Армения, внесены в решение Коллегии ЕЭК. Реализация решения избавит компании страны от финансовых потерь.