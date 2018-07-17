Никол Пашинян присутствовал на открытии памятника Араму Манукяну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на открытии в Ереване памятника государственному и общественному деятелю Араму Манукяну.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, в своем выступлении премьер-министр, в частности, отметил: “Кто такой Арам Манукян? Может быть, я не ошибусь, если скажу, что в его лице мы имеем дело с величайшим миссионером нашей истории, потому что его жизнь и деятельность похожи на жизнь и деятельность не такого человека, который родился, жил и умер, а такого, который родился, чтобы выполнить великую миссию и, в конце концов, выполнил эту миссию. Это поистине было великой миссией - найти победу в свете поражения, найти надежду в потоке отчаяния, найти силы, когда кажется, что крылья ослабли, когда кажется, что колени гнутся, когда кажется, что позвоночник сломан.

Арам Манукян полностью выполнил свою миссию: он никогда не жил для себя, своей семьи, своих родственников, он жил для своего народа, боролся за свой народ, он побеждал за свой народ, умер в результате болезни, переданной ему от мигрирующего, бездомного и сломанного народа, и завершил свою миссию. И я верю, что он посеял в эту землю эту миссию, с большой вероятностью, он стоял там, где сейчас стоим мы.

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