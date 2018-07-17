Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены перспективы развития энергетической системы и текущие программы.

“Сложно переоценить энергетическую систему и ее значение. По сути, в современном мире энергетика переживает серьезные изменения, и мы должны суметь четко понять и оценить наши действия в этом контексте, чтобы привести нашу энергетическую систему в соответствие с современными критериями с точки зрения сбалансированности и стратегической перспективы”, - сказал Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян доложил, что работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС проводятся в соответствии с установленным графиком. Кроме того, 1-го августа будут завершены работы по текущему плановому ремонту ААЭС, и ее эксплуатация будет возобновлена. В ходе совещания была подчеркнута важность дальнейшего развития атомной энергетики в нашей стране с учетом необходимости последовательного повышения уровня энергетической безопасности. Были обсуждены также вопросы хранения и дальнейшей переработки отходов ядерного топлива.

Далее премьер-министру были представлены также процесс строительства третьей линии электропередач Иран-Армения, перспективы развития возобновляемой энергетики, ситуация в сфере гидроэнергетики и возможные программы. Было отмечено, что особенно в сфере солнечной энергетики происходят положительные развития, ряд инвесторов представили заявки на реализацию инвестиционных программ. Завершен тендер на строительство солнечной станции Масрик-1 мощностью в 55 МВт, в котором самый низкий тариф представил и был признан победителем консорциум нидерландской компании Fotowatio Renewable Ventures B.V и испанской компании FSL Solar S.L. Министр Григорян доложил, что в ближайшие дни представители этих компаний прибудут в Ереван для подписания договора о строительстве станции.

Премьер-министр поприветствовал реализацию последовательных шагов по развитию возобновляемой энергетики, а также коснулся сферы гидроэнергетики и подчеркнул: “В контексте программ необходимо исключить ситуацию, при которой работы ведутся в обход мнения общин. Это должно быть просто исключено. Если проект хорош, нужно убедить в этом людей. Здесь решающую роль должно играть мнение общин. Это касается не только энергетической системы, но и реализации любого проекта. В конце концов, должны быть учтены интересы общин”.

Никол Пашинян поручил провести инвентаризацию всех сомнительных и проблемных обязательств в сфере энергетики и предпринять шаги по их урегулированию.