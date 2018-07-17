Премьер-министр поручил пересмотреть контракты на аренду территорий около озера Севан

В ходе совещания под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждены вопросы, связанные с текущей ситуацией в окрестностях озера Севан, а также перспективы и возможности развития туризма. Глава правительства отметил, что озеро Севан и национальный парк очень важны не только с экологической, но и с экономической, и ценностной точек зрения. По словам премьер-министра, нужно понимать препятствующие развитию туризма на прилегающих к озеру Севан территориях проблемы и шаг за шагом идти к их решению.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, в частности, были затронуты вопросы о несовершенных инфраструктурах, ненадлежащей организации вывоза мусора, отсутствии единого пляжа, наличии незаконных построек, несоответствии между качеством предоставляемых услуг и действующих цен, уровне организации общественных пляжей. Состоялся обмен мнениями по озвученным проблемам, представители заинтересованных ведомств выступили с различными предложениями и идеями, которые могут способствовать стимулированию туризма на озере Севан, продлению там туристического сезона, развитию зимнего туризма, привлечению инвестиций. Была также подчеркнута важность зонирования прилегающих к озеру территорий, разработки мастер-плана. Было предложено на первом этапе благоустройства территорий рассмотреть возможность создания аллеи. Данная идея удостоилась одобрения главы правительства.

Никол Пашинян отметил, что все поднятые вопросы являются следствием системных проблем, и поручил вице-премьеру Тиграну Авиняну еще раз провести обсуждение с заинтересованными ведомствами в контексте озвученных предложений и доложить о результатах.

Подводя итоги, премьер-министр поручил министру территориального управления и развития Сурену Папикяну держать в центре внимания вопрос уборки мусора.

“Вопрос вывоза мусора является большой проблемой на этих территориях, и он не является нерешаемым. Очевидно, что община Севан и национальный парк смогут решить эту проблему, повысив эффективность своей работы. Т.е. необходимо обеспечить также визуальный отдых людей.

Следующая важная проблема заключается в этом: по одному нужно проверить договоры об аренде, там есть люди, которые по известным нам и вам причинам смогли заключить договора по смешным ценам, выплачивая копейки за гектары. Следует найти правовую основу, пересмотреть договоры, все их вывести на надлежащий уровень и применить принципиальность. Аренда территорий должна стать серьезным источником дохода для национального парка. Там есть многочисленные проблемы, которые должны быть решены.

”, - сказал Никол Пашинян.