Минобороны Арцаха опровергло азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Арцаха опровергает сообщения азербайджанских СМИ о том, что 10 человек получили ранения в результате взрыва в одной из воинских частей в Нагорном Карабахе. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, данное сообщение не соответствуют действительности и является очередным примером яркого воображения противника.

«Министерство обороны Арцаха заявляет, что в Армии обороны не произошло никакого инцидента. В то же время мы призываем следовать официальным заявлениям и не поддаваться азербайджанским информационным провокациям», - отметили в министерстве.