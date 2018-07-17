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Минобороны Арцаха опровергло азербайджанскую дезинформацию


Министерство обороны Арцаха опровергает сообщения азербайджанских СМИ о том, что 10 человек получили ранения в результате взрыва в одной из воинских частей в Нагорном Карабахе. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, данное сообщение не соответствуют действительности и является очередным примером яркого воображения противника.

«Министерство обороны Арцаха заявляет, что в Армии обороны не произошло никакого инцидента. В то же время мы призываем следовать официальным заявлениям и не поддаваться азербайджанским информационным провокациям», - отметили в министерстве.




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