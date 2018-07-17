Никол Пашинян принял посла Сирии в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Мохаммада Ахмада Хадж Ибрахима.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, отметив, что в Армении с сожалением следили за событиями в Сирии в последние годы, премьер-министр пожелал дружественному сирийскому народу скорейшего утверждения мира в стране.

Собеседники высоко оценили уровень армяно-сирийских политических отношений и придали важность дальнейшему развитию и расширению сотрудничества в сфере экономики с учетом возможностей доступа на рынки Евразийского экономического союза через нашу страну. В этом контексте стороны обсудили вопросы реализации нынешнего экономического потенциала и возможность проведения в ближайшее время заседания армяно-сирийской межправительственной комиссии.

Посол поблагодарил Армению за гуманитарную помощь. Мохаммад Ахмад Хадж Ибрахим также подчеркнул важную роль сирийских армян в развитии и строительстве государства.

В ходе встречи собеседники коснулись реконструкции Сирии, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.