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Президент Армении присутствовал на официальной церемонии открытия памятника Араму Манукяну


Президент Армении Армен Саркисян вместе с мирскими и духовными лидерами присутствовал на официальной церемонии открытия памятника основателю, видному политическому и военному деятелю Первой Республики Армения, руководителю самообороны Вана Араму Манукяну.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян возложил цветы к памятнику, после чего пообщался с присутствующими.




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