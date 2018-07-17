Президент Армении присутствовал на официальной церемонии открытия памятника Араму Манукяну

Президент Армении Армен Саркисян вместе с мирскими и духовными лидерами присутствовал на официальной церемонии открытия памятника основателю, видному политическому и военному деятелю Первой Республики Армения, руководителю самообороны Вана Араму Манукяну.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян возложил цветы к памятнику, после чего пообщался с присутствующими.