Премьер-министр считает Арама Манукяна одним из величайших миссионеров современной истории. Никол Пашинян присутствовал на открытии памятника

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Арам Манукян полностью выполнил свою миссию, одержав победу даже в поражениях и привив эту миссию на этой земле. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр выразил такое мнение 17 июля на церемонии открытия памятника Араму Манукяну.

«Я не ошибусь, если скажу, что в лице Арама Манукяна мы имеем дело с великим миссионером нашей новейшей истории. Он родился, чтобы выполнить великую миссию и осознавал это. Это действительно великая миссия - найти победу в свете поражения, найти надежду в момент отчаяния, обрести силу, когда кажется, что ваши крылья слабы. Арам Манукян полностью выполнил свою миссию, он никогда не жил для себя, своей семьи или своих родственников, он жил для своего народа, сражался и побеждал за свой народ», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Арам Манукян привил эту миссию на этой земле. Пашинян заметил, что он ходил по тому месту, где сейчас стоят все они.

«У нас есть наша миссия. Миссия государственных, должностных лиц и граждан должна быть достойна миссии Арама Манукяна, должна быть добродетельной, и нужно жить таким образом, чтобы каждый раз, когда проходишь мимо этого памятника, смотреть прямо в глаза и говорить, что являемся хозяевами этой его миссии, его работа не осталась незавершенной. Его победа жива», - сказал премьер-министр и добавил, что армянский народ всегда побеждает.