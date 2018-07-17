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Корюн Аракелян лишен духовного сана


Распоряжением Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшество Гарегина Второго иеромонах Корюн Аракелян лишен духовного сана за неподобающее священнику поведение и антиклерикальные действия. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина.




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