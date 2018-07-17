Распоряжением Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшество Гарегина Второго иеромонах Корюн Аракелян лишен духовного сана за неподобающее священнику поведение и антиклерикальные действия. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина.