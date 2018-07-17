Азиатские индексы - 17-07-18

ТОКИО, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.44% и составил 22697.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.87% и составил 1745.05 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.57% и составил 2798.13 пункта, а HANG SENG снизился на 1.25% и составил 28181.68 пункта.