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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-07-18


ЕРЕВАН, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 июля, курс доллара США сократился на 0.43 драмa и составил 480.37 драм. Курс евро вырос на 0.74 драмa и составил 563.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 7.69 драм. Курс британского фунта сократился на 1.05 драмa и составил 636.68 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 26.43 драмa и составила 19167.86 драм. Цена серебра сократилась на 0.22 драмa и составила 244.17 драм. Цена платины сократилась на 88.71 драмa и составила 12756.95 драм.




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