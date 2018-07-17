Источник: погибшие при взрыве в Петербурге были трудовыми мигрантами из Средней Азии
Два человека, погибшие при взрыве газа на севере Петербурга, были мигрантами, работавшими на станции наполнения баллонов техническими газами. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Запада РФ.
"Погибли два брата, рабочие предприятия. Они приехали в Петербург из Средней Азии", - сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел около 12:30 мск на территории бывшего трамвайного парка в промышленной зоне на севере города.
В администрации Калининского района, на территории которого и произошло ЧП, сообщили, что возгорания после взрыва газового баллона не было. "Взрыв газового баллона на частном предприятии "Автоген", двое погибли. Возгорания не было, идет проливка, на месте работает следственный комитет", - сказал представитель района.