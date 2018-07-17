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Месроп Аракелян назначен советником премьер-министра Армении


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 17-го июля Месроп Аракелян назначен советником премьер-министра Армении, Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении  e-gov.am.


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