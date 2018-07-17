СМИ: израильские военные не пропустили сирийских беженцев на Голанские высоты

Свыше 200 беженцев из районов боевых действий в сирийской провинции Эль-Кунейтра вышли во вторник к линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, однако не были пропущены на контролируемую Израилем территорию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал El Nashra.

По его информации, израильские военные предупредили сирийцев, что не пропустят их на свою территорию и потребовали покинуть демилитаризованную зону.

Сирийская армия проводит сейчас операцию против банд террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Войска освободили в понедельник город Эль-Хара и расположенные в его окрестностях стратегические высоты. Ранее под их контроль в этом районе перешел населенный пункт Масхара, расположенный в 11 км от линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.