По поводу случая коррупции в Варденисском ВУЗе возбуждено уголовное дело

В ГУБОП Армении на днях получили информацию о том, что в Варденисском педагогическом институте имени Виктора Амбарцумяна имеются нарушения закона со стороны ректора ВУЗа – Никогоса Гаспаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

По сведениям полиции, выяснилось, что Гаспарян оформил в 2009 году одного человека студентом факультета истории. Этот «студент» не принимал участия в учебном процессе, не вносил учебную плату, не сдавал экзамены и зачеты, однако в течение 2009-2015 годов его имя вносилось в соответствующие ведомости, в результате чего ему был выдан диплом о высшем образовании.

Кроме того, выяснилось, что Гаспарян в течение 2014-2018 годов не вносил на счет ВУЗа часть взимаемой платы за обучение, представлял в налоговые органы сфальсифицированные данные, в результате чего нанес государству ущерб в размере 6.230.000 драмов.

14-го июля по фактам было вознуждено уголовное дело, расследование продолжается.