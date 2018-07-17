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По поводу случая коррупции в Варденисском ВУЗе возбуждено уголовное дело


В ГУБОП Армении на днях получили информацию о том, что в Варденисском педагогическом институте имени Виктора Амбарцумяна имеются нарушения закона со стороны ректора ВУЗа – Никогоса Гаспаряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

По сведениям полиции, выяснилось, что Гаспарян оформил в 2009 году одного человека студентом факультета истории. Этот «студент» не принимал участия в учебном процессе, не вносил учебную плату, не сдавал экзамены и зачеты, однако в течение 2009-2015 годов его имя вносилось в соответствующие ведомости, в результате чего ему был выдан диплом о высшем образовании.

Кроме того, выяснилось, что Гаспарян в течение 2014-2018 годов не вносил на счет ВУЗа часть взимаемой платы за обучение, представлял в налоговые органы сфальсифицированные данные, в результате чего нанес государству ущерб в размере 6.230.000 драмов.

14-го июля по фактам было вознуждено уголовное дело, расследование продолжается.


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