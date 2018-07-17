Компания «Санитек» просит прощения за недолжную организацию вывоза мусора

Компания «Санитек» сообщает, что в последние дни наблюдались перебои в организации вывоза мусора технического характера. Как передает «Арменпресс», компания «Санитек» просит прощения и горожан и гостей столицы за недолжную организацию вывоза мусора и причиненные неудобства.

«В данный момент параллельно ведется работа по разработке антикризисного плана и организации регулярного мусоровывоза. Сотрудники компании пытаются по возможности срочно разрешить создавшуюся ситуацию»,- сказано в сообщении.

Компания «Санитек» сообщает, что вскоре созовет пресс-конференцию, на которой представит ситуацию и ответит на вопросы.