Компания «Санитек» просит прощения за недолжную организацию вывоза мусора
Компания «Санитек» сообщает, что в последние дни наблюдались перебои в организации вывоза мусора технического характера. Как передает «Арменпресс», компания «Санитек» просит прощения и горожан и гостей столицы за недолжную организацию вывоза мусора и причиненные неудобства.
«В данный момент параллельно ведется работа по разработке антикризисного плана и организации регулярного мусоровывоза. Сотрудники компании пытаются по возможности срочно разрешить создавшуюся ситуацию»,- сказано в сообщении.Компания «Санитек» сообщает, что вскоре созовет пресс-конференцию, на которой представит ситуацию и ответит на вопросы.
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