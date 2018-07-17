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Военнослужащие ЮВО уничтожают условного противника на горном полигоне в Армении


Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, поражают мишени, обозначающие условного противника в ходе проведения боевых стрельб мотострелковых взводов на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия с боевыми стрельбам проводятся  в течение месяца  в высокогорье  в «экстремальных» жарких климатических условиях.

Военнослужащие на занятиях по одиночной подготовке, при слаживании  расчетов, экипажей и отделений оттачивали мастерство выполнения  нормативов по тактической и специальной подготовке, вождению и стрельбе из вооружения БМП-2, танков Т-72Б, стрелкового оружия, автоматических (АГС-17) и ручных (РПГ-7В) гранатометов.

На комплексные занятия с мотострелковыми взводами ЮВО в Закавказье привлечено около 1 тыс. военнослужащих и 250 единиц специальной военной техники.




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